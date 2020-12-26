Синоптики рассказали о погоде на последнее воскресенье года

Небо будет в основном закрыто облаками. Местами возможен небольшой снегопад, а на западном побережье Курземе - дожди.

Ночью ветер повернет с юга. Минимальная температура воздуха составит 0 ..- 5 градусов, на северо-востоке страны до -8 градусов.

Днем порывы ветра в западной и центральной части страны усилятся до 11-16 метров в секунду, потеплеет до -2 .. + 2 градусов.