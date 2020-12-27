Пн, 28.12.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Прогноз погоды на понедельник: сильный ветер, снег, дождь и скользкие дороги
1 мин для прочтения

Прогноз погоды на понедельник: сильный ветер, снег, дождь и скользкие дороги

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В понедельник и ночью и днем скорость юго-восточного ветра на всей территории Латвии достигнет 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем небо будет преимущественно облачным, возможны снег, небольшой дождь и ледяной дождь, дороги станут скользкими.

Температура воздуха ночью составит -1...- 6 градусов, во второй половине дня -2...+ 3 градуса.

В Риге в понедельник ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха поднимется с -3 градусов ночью до +1 градусов днем. Днем будет облачно, вечером ожидаются небольшие осадки.

Читать также

НАВЕРХ
Back