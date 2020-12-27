Прогноз погоды на понедельник: сильный ветер, снег, дождь и скользкие дороги

Ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем небо будет преимущественно облачным, возможны снег, небольшой дождь и ледяной дождь, дороги станут скользкими.

В Риге в понедельник ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха поднимется с -3 градусов ночью до +1 градусов днем. Днем будет облачно, вечером ожидаются небольшие осадки.