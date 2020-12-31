Чт, 31.12.2020
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Новый год начнется с мороза, местами выпадет много снега

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В новогоднюю ночь в Латвии не ожидается значительных осадков, небо будет преимущественно облачным, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

Дороги во многих районах могут быть скользкими. Температура воздуха упадет до 0..- 4 градусов. Будет дуть слабый южный ветер, в Латгале и Селии ветра не ожидается.

В пятницу, 1 января, в Латгале начнется обильный снегопад. К субботе снежный покров в Латгале и на востоке Видземе увеличится на 5-10 сантиметров.

В новогоднюю ночь температура воздуха не поднимется выше -1.. + 2 градуса.

В Риге в первый день 2021 года ожидается пасмурная погода, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха будет около нуля градусов.

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