В ближайшие недели в Латвии ожидаются самые сильные морозы за последние 2-3 года

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что температура воздуха будет около нормы и на несколько градусов ниже нее как минимум до середины февраля. Если этот прогноз сбудется, это будет самый долгий холодный период в Латвии с февраля и марта 2018 года.

Температура воздуха в самые холодные ночи опустится до самой низкой отметки как минимум за последние два года - январь 2019 года был последним разом в Латвии, когда морозы усилились до -20 градусов. С 7 января 2017 года в Латвии не было -30 градусов мороза.

На следующей неделе температура воздуха в основном будет оставаться выше -10 градусов, а иногда будет колебаться около нуля. Местами ожидаются осадки - в основном снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

С середины января ожидается более холодная погода и более глубокий снег. Теплая вода в Балтийском море может способствовать очень сильному снегопаду, 12

которые, в зависимости от направления ветра, могут затронуть как Курземе, так и юго-запад Видземе, включая Ригу, и другие места в Латвии. Скорее всего, это будет самый глубокий снежный покров с января-февраля 2019 года, когда в некоторых местах Видземе он достигал полуметра.