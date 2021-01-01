В Дагде выпало 17 сантиметров снега; самая снежная ночь будет на границе с Россией

На востоке страны снегопад продлится до утра субботы, больше всего осадков будет в восточных районах Латгалии, а также в Алуксненском районе. Ночью снежный покров на границе с Россией станет толще еще на десять сантиметров, прогнозируют синоптики.

В западной и центральной части Латвии только местами будет кратковременный снег, возможен туман, небо в основном останется облачным.

Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха будет +2 ..- 3 градуса. Дороги во многих местах останутся скользкими.