Латгале во власти снегопада: поломаны деревья, нарушено электроснабжение

Бригады VUGD в Латгале в период с 17:00 вчерашнего дня, 1 января, до 9:00 сегодняшнего дня, 2 января, получили 21 вызов в связи со сломавшимися из-за сильного снегопада деревьями.

Сломленные деревья главным образом находились на проезжей части, а одно дерево упало на автомобиль.

Как сообщили агентству LETA в ГООО Latvijas Valsts Ceļi, из-за снега сегодня утром, 2 января, было затруднено автомобильное движение в Латгале, а также местами в Курземе и Видземе.

Толщина снежного покрова в Дагде утром составила 26 см, а ночью она достигала даже 28 см. 1

Это самый толстый слой снега в Латвии с марта 2019 года, когда толщина снежного покрова в Алуксне составила 31 см.

Высота снежного покрова в Резекне сегодня утром составила около 18 см, в Алуксне - 14 см. Более тонкий слой снега зафиксирован на западе Латгале, в центральных краях и на западе Видземе. В Земгале и Курземе снега почти нет.