Сб, 2.01.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
1 мин для прочтения

В воскресенье местами выглянет солнце

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В воскресенье, 3 января, небо над Латвией местами прояснится, что позволит выглянуть солнцу, однако в некоторых районах все же ожидается небольшой снег и туман, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый ветер или безветрие. На автодорогах местами образуется обледенение.

Температура воздуха ночью и с утра опустится до 0..-6 градусов. Максимальная температура воздуха днем в воскресенье составит -2..+3 градуса.

В Риге существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно затянуто облаками. Будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха составит около нуля градусов.

Читать также

НАВЕРХ
Back