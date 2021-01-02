В воскресенье местами выглянет солнце
В воскресенье, 3 января, небо над Латвией местами прояснится, что позволит выглянуть солнцу, однако в некоторых районах все же ожидается небольшой снег и туман, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 3 января, небо над Латвией местами прояснится, что позволит выглянуть солнцу, однако в некоторых районах все же ожидается небольшой снег и туман, прогнозируют синоптики.
Ожидается слабый ветер или безветрие. На автодорогах местами образуется обледенение.
Температура воздуха ночью и с утра опустится до 0..-6 градусов. Максимальная температура воздуха днем в воскресенье составит -2..+3 градуса.
В Риге существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно затянуто облаками. Будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха составит около нуля градусов.