Во многих местах Латвии обнаружено уникальное явление - ледяные волосы
Благодаря подходящим погодным условиям во многих местах Латвии было зафиксировано красивое зимнее явление - ледяные волосы.
Благодаря подходящим погодным условиям во многих местах Латвии было зафиксировано красивое зимнее явление - ледяные волосы.
Галерея: Во многих местах Латвии обнаружено уникальное явление - ледяные волосы
Такое название это явление получило потому, что оно очень похоже на тонкие шелковистые волосы.
Ледяные волосы - это специфически сформировавшийся лед. Для появления этого чуда природы необходима температура ниже ноля градусов и очень высокая влажность. Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лед выходит на поверхность через тонкие поры коры. Образуются крошечные ледяные "бугорки". И дальше каждый такой "бугорок" продолжает вытягивать за собой воду из своей поры.
Такое уникальное явление можно обнаружить на мертвых, влажных лиственных деревьях и кустарниках, часто также на стволах елей и отдельных ветвях. Примечательно, что "волосы" базируются только на участках, не покрытых корой - прямо на древесине.
Самые зоркие наблюдатели за естественной красотой обнаружили, что они, как правило, встречаются в одном и том же месте несколько лет подряд.