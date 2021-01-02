Галерея: Во многих местах Латвии обнаружено уникальное явление - ледяные волосы

Такое название это явление получило потому, что оно очень похоже на тонкие шелковистые волосы. 5

Ледяные волосы - это специфически сформировавшийся лед. Для появления этого чуда природы необходима температура ниже ноля градусов и очень высокая влажность. Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лед выходит на поверхность через тонкие поры коры. Образуются крошечные ледяные "бугорки". И дальше каждый такой "бугорок" продолжает вытягивать за собой воду из своей поры.

Такое уникальное явление можно обнаружить на мертвых, влажных лиственных деревьях и кустарниках, часто также на стволах елей и отдельных ветвях. Примечательно, что "волосы" базируются только на участках, не покрытых корой - прямо на древесине.