Синоптики сделали прогноз на первую рабочую неделю этого года
В первую рабочую неделю 2021 года в Латвии периодически ожидаются осадки и туман, однако температура воздуха существенно не изменится, сообщает агентство LETA.
В первую рабочую неделю 2021 года в Латвии периодически ожидаются осадки и туман, однако температура воздуха существенно не изменится, сообщает агентство LETA.
По прогнозам синоптиков, вероятность сильных осадков низка. Ожидается не только снег, но и оттепель и ледяной дождь. Дороги часто будут обледеневшими. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит от +3 до -5 градусов. Местами под ясным небом столбим термометра в темное время суток может опуститься до -10 градусов. В конце недели возможны более сильные морозы.
Согласно текущим расчетам численной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце следующей недели на востоке Латвии мороз может усилиться до -20 градусов, в свою очередь Global Forecast System прогнозирует, что температура воздуха будет держаться лишь немного ниже нуля градусов.
В стратосфере над Арктикой резко повышается температура воздуха, и прогнозы свидетельствуют и о значительных изменениях в циркуляции воздушных масс и в тропосфере.
Возможно, во второй половине января и в феврале в Северной Европе будут доминировать воздушные потоки с севера и востока, поэтому и в Латвии возможен глубокий снег и сильный мороз.