Синоптики сделали прогноз на первую рабочую неделю этого года

По прогнозам синоптиков, вероятность сильных осадков низка. Ожидается не только снег, но и оттепель и ледяной дождь. Дороги часто будут обледеневшими. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит от +3 до -5 градусов. Местами под ясным небом столбим термометра в темное время суток может опуститься до -10 градусов. В конце недели возможны более сильные морозы. 14

Согласно текущим расчетам численной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце следующей недели на востоке Латвии мороз может усилиться до -20 градусов, в свою очередь Global Forecast System прогнозирует, что температура воздуха будет держаться лишь немного ниже нуля градусов.

В стратосфере над Арктикой резко повышается температура воздуха, и прогнозы свидетельствуют и о значительных изменениях в циркуляции воздушных масс и в тропосфере.