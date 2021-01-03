Вс, 3.01.2021
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Синоптики сделали прогноз на первую рабочую неделю этого года

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В первую рабочую неделю 2021 года в Латвии периодически ожидаются осадки и туман, однако температура воздуха существенно не изменится, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, вероятность сильных осадков низка. Ожидается не только снег, но и оттепель и ледяной дождь. Дороги часто будут обледеневшими. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит от +3 до -5 градусов. Местами под ясным небом столбим термометра в темное время суток может опуститься до -10 градусов. В конце недели возможны более сильные морозы.

Согласно текущим расчетам численной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце следующей недели на востоке Латвии мороз может усилиться до -20 градусов, в свою очередь Global Forecast System прогнозирует, что температура воздуха будет держаться лишь немного ниже нуля градусов.

В стратосфере над Арктикой резко повышается температура воздуха, и прогнозы свидетельствуют и о значительных изменениях в циркуляции воздушных масс и в тропосфере.

Возможно, во второй половине января и в феврале в Северной Европе будут доминировать воздушные потоки с севера и востока, поэтому и в Латвии возможен глубокий снег и сильный мороз.

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