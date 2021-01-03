В воскресенье температура воздуха составит около нуля градусов
В воскресенье небо над Латвией местами прояснится, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В воскресенье небо над Латвией местами прояснится, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Местами, главным образом в Видземе, пройдет небольшой снег, на побережье ожидается также дождь. Кое-где образуется туман. Температура воздуха составит -2...+3 градуса.
Вечером под ясным небом прогнозируется мороз до -7 градусов, дороги обледенеют.
Ожидается слабый ветер или безветрие.
В Риге существенных осадков не ожидается, максимальная температура воздуха составит +1 градус.