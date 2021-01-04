На следующей неделе снега станет еще больше

В первой половине этой недели температура воздуха будет близка к нулю, временами возможны небольшой снег, туман, моросящий дождь. Во второй половине недели похолодает. Ветер будет слабым или умеренным с востока и северо-востока.

Ожидается, что на следующей неделе циклон принесет больше осадков. В некоторых районах Латвии возможны очень сильные снегопады. Самый глубокий снежный покров может образоваться местами в Курземе и юго-западной части Видземе, в том числе в столице.