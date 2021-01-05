Вт, 5.01.2021
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Во вторник в Латвии ожидаются небольшие осадки

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник местами в Латвии - главным образом на юге страны - ожидается небольшой снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

Будет облачно. При умеренном восточном, северо-восточном ветре воздух прогреется до -1...+2 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +1 градус.

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