Синоптики прогнозируют снежный и морозный январь

На этой неделе снега будет больше в южных и юго-западных регионах страны, где местами может выпасть до 10 см, а в ближайшие недели сильные снегопады ожидаются уже по всей Латвии. По текущим прогнозам, в середине месяца по всей стране глубина снежного покрова составит 10-30 см, даже с учетом того, что иногда возможны оттепели и дожди.