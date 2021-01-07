Чт, 7.01.2021
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В четверг местами ожидаются снегопады

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

По прогнозам синоптиков, в четверг во многих районах Латвии ожидается небольшой снегопад, в Курземе и Земгале более интенсивный.

Дороги будут скользкими. Ветер восточный,  от слабого до умеренного.

Температура воздуха составит около нуля градусов, на северо-востоке страны -  три-четыре градуса ниже нуля.

В Риге ожидается пасмурная погода и небольшой снег, будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха составит около нуля градусов.

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