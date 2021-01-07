В четверг местами ожидаются снегопады
По прогнозам синоптиков, в четверг во многих районах Латвии ожидается небольшой снегопад, в Курземе и Земгале более интенсивный.
По прогнозам синоптиков, в четверг во многих районах Латвии ожидается небольшой снегопад, в Курземе и Земгале более интенсивный.
Дороги будут скользкими. Ветер восточный, от слабого до умеренного.
Температура воздуха составит около нуля градусов, на северо-востоке страны - три-четыре градуса ниже нуля.
В Риге ожидается пасмурная погода и небольшой снег, будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха составит около нуля градусов.