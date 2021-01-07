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Синоптики предупреждают: в пятницу дороги во многих районах страны будут скользкими

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу в Латвии ожидается облачная погода, во многих районах, главным образом в Курземе, Земгале и на юге Латгале, пройдет снег, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..-4 градуса, на северо-востоке страны - до -6 градусов.

Дороги во многих районах страны будут скользкими. Ожидается слабый восточный ветер, в Латгале - умеренный северо-восточный ветер.

В Риге в пятницу небо будет затянуто облаками, ожидается небольшой снег. Слабый ветер будет дуть с востока, северо-востока, а температура воздуха составит около -2 градусов.

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