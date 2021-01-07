Синоптики предупреждают: в пятницу дороги во многих районах страны будут скользкими

Температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..-4 градуса, на северо-востоке страны - до -6 градусов.

Дороги во многих районах страны будут скользкими. Ожидается слабый восточный ветер, в Латгале - умеренный северо-восточный ветер.