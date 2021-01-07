Синоптики предупреждают: в пятницу дороги во многих районах страны будут скользкими
В пятницу в Латвии ожидается облачная погода, во многих районах, главным образом в Курземе, Земгале и на юге Латгале, пройдет снег, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии ожидается облачная погода, во многих районах, главным образом в Курземе, Земгале и на юге Латгале, пройдет снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..-4 градуса, на северо-востоке страны - до -6 градусов.
Дороги во многих районах страны будут скользкими. Ожидается слабый восточный ветер, в Латгале - умеренный северо-восточный ветер.
В Риге в пятницу небо будет затянуто облаками, ожидается небольшой снег. Слабый ветер будет дуть с востока, северо-востока, а температура воздуха составит около -2 градусов.