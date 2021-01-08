На выходных возможен мороз до -16 градусов, а потом Латвию завалит снегом

Утро воскресенья, скорее всего, будет самым холодным с первой четверти 2019 года - местами под чистым небом и при безветрии температура воздуха опустится до -11...-16 градусов. При этом вечером в воскресенье на западном побережье Курземе воздух прогреется до +3 градусов.

В выходные местами ожидается небольшой снег, более обильные снегопады продолжатся в ночь на субботу.

С понедельника усилится влияние циклона, поэтому на следующей неделе будет больше осадков, ожидаются также метель и дождь.

Местами снег будет сильным, и в конце следующей недели толщина снежного покрова местами - не только на востоке страны - может превысить 30 сантиметров.