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На выходных возможен мороз до -16 градусов, а потом Латвию завалит снегом

ФОТО: Shutterstock

В конце этой недели в Латвии станет холоднее, а следующая неделя принесет значительно больше осадков и куда более глубокий снег, сообщает агентство LETA.

Утро воскресенья, скорее всего, будет самым холодным с первой четверти 2019 года - местами под чистым небом и при безветрии температура воздуха опустится до -11...-16 градусов. При этом вечером в воскресенье на западном побережье Курземе воздух прогреется до +3 градусов.

В выходные местами ожидается небольшой снег, более обильные снегопады продолжатся  в ночь на субботу.

С понедельника усилится влияние циклона, поэтому на следующей неделе будет больше осадков, ожидаются также метель и дождь.

Местами снег будет сильным, и в конце следующей недели толщина снежного покрова местами - не только на востоке страны - может превысить 30 сантиметров.

Температура воздуха в начале недели повысится до -3...+3 градусов, но затем похолодает. Впрочем, морозов до -20 градусов не ожидается.

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