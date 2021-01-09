Сб, 9.01.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
1 мин для прочтения

В субботу будет облачно, местами возможен снег

Зима в Латвии

ФОТО: Ieva Makare / LETA

В субботу, 9 января, в Латвии будет облачно, местами пройдет снег, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем составит от -1 градуса на побережье в Курземе до -7 градусов в Алуксне.

Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер. Небо будет облачным, местами пройдет снег.

В Риге не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит около -3 градусов.

Читать также

НАВЕРХ
Back