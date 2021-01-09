В субботу будет облачно, местами возможен снег
В субботу, 9 января, в Латвии будет облачно, местами пройдет снег, прогнозируют синоптики.
В субботу, 9 января, в Латвии будет облачно, местами пройдет снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем составит от -1 градуса на побережье в Курземе до -7 градусов в Алуксне.
Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер. Небо будет облачным, местами пройдет снег.
В Риге не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит около -3 градусов.