В ночь на воскресенье температура воздуха местами опустится ниже -10 градусов
В ночь на воскресенье и утром местами в Латвии температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье и утром местами в Латвии температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов, прогнозируют синоптики.
На большей части территории Латвии температура составит -4..-8 градусов.
В воскресенье местами выглянет солнце, в некоторых регионах возможен снег. Температура составит 0..-5 градусов, на северо-востоке страны - до -8 градусов.
В Риге осадков в воскресенье не ожидается, температура воздуха составит около -5 градусов.