Сб, 9.01.2021
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В ночь на воскресенье температура воздуха местами опустится ниже -10 градусов

ФОТО: LETA/Ieva Leiniša

В ночь на воскресенье и утром местами в Латвии температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов, прогнозируют синоптики.

На большей части территории Латвии температура составит -4..-8 градусов.

В воскресенье местами выглянет солнце, в некоторых регионах возможен снег. Температура составит 0..-5 градусов, на северо-востоке страны - до -8 градусов.

В Риге осадков в воскресенье не ожидается, температура воздуха составит около -5 градусов.

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