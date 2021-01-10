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Мороз и солнце: в воскресенье местами рассеются тучи

ФОТО: Pexels

В воскресенье, 10 января, облачность местами рассеется, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В некоторых регионах возможен небольшой снег, больше осадков будет вечером на западе Курземе.

Будет дуть слабый южный ветер, на западе и в центральных регионах страны - умеренный.

Температура воздуха составит 0..-5 градусов, на северо-востоке страны сохранится мороз до -8 градусов.

В Риге осадков не ожидается, температура воздуха составит около -3 градусов.

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