Мороз и солнце: в воскресенье местами рассеются тучи
В воскресенье, 10 января, облачность местами рассеется, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 10 января, облачность местами рассеется, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В некоторых регионах возможен небольшой снег, больше осадков будет вечером на западе Курземе.
Будет дуть слабый южный ветер, на западе и в центральных регионах страны - умеренный.
Температура воздуха составит 0..-5 градусов, на северо-востоке страны сохранится мороз до -8 градусов.
В Риге осадков не ожидается, температура воздуха составит около -3 градусов.