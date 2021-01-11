Прогнозы синоптиков на эту неделю: сначала метель, затем морозы
Во вторник, 12 января, в Риге ожидается продолжительный снегопад, который продлится до среды, после чего температура воздуха резко упадет, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 12 января, в Риге ожидается продолжительный снегопад, который продлится до среды, после чего температура воздуха резко упадет, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 11 января, снегопад прекратится во второй половине дня, затем во вторник и среду ожидается снегопад от низкой до умеренной интенсивности в течение примерно 30 часов, во вторник также ожидается метель, поскольку порывы южного ветра увеличатся до 16 метров в секунду.
Из-за ветра толщина снежного покрова будет неравномерной. Ожидается, что средняя высота снежного покрова в столице в середине недели составит около 15 сантиметров - это самый высокий показатель с первой четверти 2019 года.
В свою очередь температура воздуха в столице в пятницу может достичь самой низкой отметки с 28 февраля 2018 года, когда морозы в центре города усилились до -18,4 градуса.
Понижение температуры в Риге начнется в четверг при умеренном северо-восточном ветре. Скорее всего, холода будут кратковременными, и в конце недели ожидается приток более теплого воздуха с запада.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, на следующей неделе в Риге изредка будет выпадать много снега, также ожидается мокрый снег, за которым последует большая волна холода. Есть вероятность, что в конце месяца высота снежного покрова в Риге превысит полметра.