В Латвии началась затяжная метель: объявлено желтое предупреждение

Самые обильные осадки ожидаются во вторник в и ночь на среду в западном и центральном районах, где в силе желтое предупреждение о приросте снежного покрова и затрудненном движении как из-за скользких и занесенных дорог, так и и из-за плохой видимости.

Самая сильная метель ожидается днем во вторник, когда порывы южного ветра усилятся до 11-17 метров в секунду. Начиная с вечера вторника, ветер немного стихнет.

До обеда среды на большей части страны, за исключением Латгале, толщина снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров.

Температура воздуха во вторник и среду составит +1...-4 градуса.

И в Риге метель ожидается до среды, когда средняя толщина снежного покрова превысит 15 сантиметров.

В ближайшие часы порывы южного ветра усилятся до 16 метров в секунду, но затем ветер немного стихнет. Температура воздуха составит 0...-2 градуса. 41

Движение затруднено по всей стране

Из-за снега и обледенения утром во вторник условия езды по главным и региональным автодорогам осложнены практически по всей Латвии, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi.

Условия езды на больших дорогах удовлетворительны лишь в округе Кулдиги и Даугавпилса - примерно в радиусе 20-50 километров вокруг этих городов, на Вентспилсском шоссе от Кудры до Стразде и на Бауском шоссе от Иецавы до границы Литвы. Все остальные шоссе сегодня утром заснежены или обледенели, стоит соблюдать особую осторожность.

Техника на улицах Риги работает на полную мощность

Зимняя техника на улицах Риги продолжает работать с полной мощностью, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Уже в 4:30 на улицах столицы работала вся доступная техника.

Незадолго до семи часов утра сильный ветер и интенсивный снегопад начались в отдельных местах Курземского, Земгальского и Латгальского предместья - особенно в Кенгарагсе, где сразу же была начата уборка снега и обработка противоскользящими материалами.

В 7 часов утра условия езды по всем улицам Риги были удовлетворительными, но с началом интенсивного снегопада и метели ситуация может быстро измениться.

Прогнозы свидетельствуют, что затяжной и интенсивный снегопад во всем городе начнется в 8 часов.

Галерея: Снежное утро в Риге

Водителей призывают к особой осторожности, а также помнить, что в пути, возможно, придется потратить больше времени.