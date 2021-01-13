Редкое зимнее явление на латвийском побережье - "ледяные яйца"
Пользователи соцсетей публикуют красивые фотографии необычного зимнего явления на морском побережье Латвии - "ледяных яиц".
Пользователи соцсетей публикуют красивые фотографии необычного зимнего явления на морском побережье Латвии - "ледяных яиц".
Как сообщил синоптик прогноза погоды LTV Том Брицис, несколько "ледяных яиц" образовались в Саулкрасты у Балта капа. Он указал, что эти "природные произведения искусства" образуются при очень особых условиях, в которых важен умеренный, равномерный ветер и легкая рябь.
Важен и прибрежный рельеф. Брицис рассказал, что сначала в морских водах образуются небольшие кусочки льда, которые под воздействием ветра и равномерной ряби кружатся и вертятся в воде, постепенно обрастая все новыми слоями льда, пока не вырастут до ледяного мяча.
Галерея: "Ледяные яйца" на латвийском побережье