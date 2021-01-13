Редкое зимнее явление на латвийском побережье - "ледяные яйца"

Как сообщил синоптик прогноза погоды LTV Том Брицис, несколько "ледяных яиц" образовались в Саулкрасты у Балта капа. Он указал, что эти "природные произведения искусства" образуются при очень особых условиях, в которых важен умеренный, равномерный ветер и легкая рябь.