До -24 градусов. В конце недели ожидаются сильнейшие за последние два года морозы

В пятницу, субботу и воскресенье в темное время суток температура воздуха в некоторых частях страны, в основном в Латгале, упадет до -19...- 24 градусов.

В большинстве районов страны морозы будут ниже -15 градусов. Ожидаются высокие контрасты температуры - в Курземе временами будет около нуля, а в Латгале и в середине дня сохранятся холода до -15 градусов. 10

В пятницу будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, в субботу ветра почти не будет, а в воскресенье ожидается слабый юго-западный ветер.

Местами при ясном небе и безветрии образуются туман и иней. Обледенение дорог наиболее вероятно вблизи открытых водоемов, на мостах и путепроводах.