В ночь на пятницу похолодает до -19 градусов
В пятницу температура воздуха в Латвии продолжит понижаться, прогнозируют синоптики.
В пятницу температура воздуха в Латвии продолжит понижаться, прогнозируют синоптики.
Небо будет облачным, во многих регионах ожидается небольшой снег. Более интенсивный снегопад пройдет на востоке Курземе и западе Земгале.
Будет дуть слабый и умеренный северный ветер. Температура ночью составит от -6 градусов на Курземском побережье до -19 градусов на востоке страны. Днем температура повысится до -5..- 15 градусов.
В пятницу в Риге ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Температура воздуха составит около -10 градусов.