Чт, 14.01.2021
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В ночь на пятницу похолодает до -19 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В пятницу температура воздуха в Латвии продолжит понижаться, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, во многих регионах ожидается небольшой снег. Более интенсивный снегопад пройдет на востоке Курземе и западе Земгале.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер. Температура ночью составит от -6 градусов на Курземском побережье до -19 градусов на востоке страны. Днем температура повысится до -5..- 15 градусов.

В пятницу в Риге ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Температура воздуха составит около -10 градусов.

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