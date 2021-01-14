В ночь на пятницу похолодает до -19 градусов

Небо будет облачным, во многих регионах ожидается небольшой снег. Более интенсивный снегопад пройдет на востоке Курземе и западе Земгале.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер. Температура ночью составит от -6 градусов на Курземском побережье до -19 градусов на востоке страны. Днем температура повысится до -5..- 15 градусов.