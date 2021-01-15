В воскресенье местами может похолодать до -28 градусов

В ночь на воскресенье снежные тучи защитят от резкого падения температуры, а в части Курземе и на западе Земгале снежный покров может вырасти еще на несколько сантиметров. Однако на востоке страны под чистым небом местами температура воздуха опустится ниже -22 градусов.

Начиная с вечера субботы, когда воцарится безветрие, температура воздуха под ясным небом будет опускаться быстрее, поэтому ожидается, что к рассвету воскресенья мороз местами усилится до -25...-28 градусов. 1

Ниже -20 градусов температура воздуха может опуститься везде, где будет ясное небо, в том числе и в Риге, за исключением центра столицы.

Облачное небо и гораздо меньший мороз в ночь на воскресенье возможен на севере Курземе и северо-западе Видземе.

Как в субботу, так и в воскресенье ожидается довольно солнечная погода, максимальная температура воздуха составит от -5 градусов местами на побережье до -17 градусов в восточной и южной частях страны.

На следующей неделе температура воздуха повысится. Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System,

во второй половине следующей недели воздух прогреется до 0..+5 градусов, будет дуть порывистый южный, юго-западный ветер, часто будет идти снег и дождь. 1

В конце этой недели ожидается сильнейший мороз с 2018 года, когда 23 февраля на наблюдательной станции в Даугавпилсе температура воздуха достигла отметки в -27,4 градуса.