К вечеру температура воздуха упадет до -20 градусов

День в целом будет солнечным, большее количество облаков ожидается в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от -5 градусов местами на побережье Курземе до -18 градусов в Латгале. Вечером температура воздуха во многих районах упадет до -20 градусов и ниже.

В Риге будет светить солнце и дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит немного меньше -10 градусов.

В восточной и центральной части Латвии в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе, а в западной части страны - об интенсивных снегопадах.