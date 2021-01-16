Сб, 16.01.2021
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К вечеру температура воздуха упадет до -20 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В первой половине дня в субботу во многих районах Латвии еще будет идти снег, позже небольшой снег ожидается только на западе и юге страны, прогнозируют синоптики.

День в целом будет солнечным, большее количество облаков ожидается в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от -5 градусов местами на побережье Курземе до -18 градусов в Латгале. Вечером температура воздуха во многих районах упадет до -20 градусов и ниже.

В Риге будет светить солнце и дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит немного меньше -10 градусов.

В восточной и центральной части Латвии в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе, а в западной части страны - об интенсивных снегопадах.

Галерея: Зима в зоопарке Риги 

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