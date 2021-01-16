Сб, 16.01.2021
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Снег осложняет движение по дорогам на всей территории страны
Список дорог

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Сегодня утром снег затрудняет движение по главным и региональным автодорогам по всей стране, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Для улучшения условий езды на дорогах страны работают 90 единиц зимней техники Latvijas Autocelu uzturetajs.

Условия езды затруднены: 

  • на Таллинском шоссе (A1),
  • на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до поворота на Рауну,
  • на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни и Стренчи,
  • на Рижской объездной дороге,
  • на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Риги до Скривери,
  • на участке Баускского шоссе (А7) от Риги до Димзукалнса,
  • на Елгавском шоссе (А8),
  • на участках Лиепайского шоссе (А9) от Риги до Блидене и от Калвене до Лиепаи,
  • на Вентспилсском шоссе (А10),
  • на шоссе Лиепая-Руцава (А11),
  • на участке Резекненского шоссе (А12) от Варакляны до Столбовки,
  • на шоссе Гребнево-Медуми (А13) от Гребнево до Рушеницы,
  • на Резекненской объездной дороге (A15),
  • а также на участке дороги Тинужи-Кокнесе (Р80) от Рижской объездной дороги до поворота на Скривери.

На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Цесиса, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Огре, Резекне, Талси, Тукумса, Валмиеры и Вентспилса.

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