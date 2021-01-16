Снег осложняет движение по дорогам на всей территории страны

Снег осложняет движение по дорогам на всей территории страныСписок дорог
Сегодня утром снег затрудняет движение по главным и региональным автодорогам по всей стране, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Сегодня утром снег затрудняет движение по главным и региональным автодорогам по всей стране, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Для улучшения условий езды на дорогах страны работают 90 единиц зимней техники Latvijas Autocelu uzturetajs.
Условия езды затруднены:
На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Цесиса, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Огре, Резекне, Талси, Тукумса, Валмиеры и Вентспилса.