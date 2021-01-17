Впервые за последние несколько лет температура воздуха в Латвии опустилась до -30

Такая низкая температура в Латвии зарегистрирована впервые с 2017 года.

В Стальгене находится станция метеонаблюдений "Елгава". В других районах центральной и восточной части Земгале, а также в Видземе, в том числе в окрестностях Риги, мороз усилился до -27 градусов. В Рижском аэропорту температура опустилась до -25 градусов, а в центре столицы - до неполных -18 градусов.

В Латгале температура воздуха ночью понизилась до -21..-25 градусов, а на станциях наблюдения в Курземе минимальная температура воздуха ночью была от -7,3 градуса в Колке до -22,2 градуса в Руцаве.