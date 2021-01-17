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  • Впервые за последние несколько лет температура воздуха в Латвии опустилась до -30
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Впервые за последние несколько лет температура воздуха в Латвии опустилась до -30

ФОТО: dezy/shutterstock.com

В ночь на воскресенье, 17 января, самая низкая температура воздуха в Латвии была зафиксирована в Стальгене, где она составила -30,8 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Такая низкая температура в Латвии зарегистрирована впервые с 2017 года.

В Стальгене находится станция метеонаблюдений "Елгава". В других районах центральной и восточной части Земгале, а также в Видземе, в том числе в окрестностях Риги, мороз усилился до -27 градусов. В Рижском аэропорту температура опустилась до -25 градусов, а в центре столицы - до неполных -18 градусов.

В Латгале температура воздуха ночью понизилась до -21..-25 градусов, а на станциях наблюдения в Курземе минимальная температура воздуха ночью была от -7,3 градуса в Колке до -22,2 градуса в Руцаве.

Зарегистрированные в Стальгене -30,8 градуса также стали самой низкой температурой, зарегистрированной прошедшей ночью в Европе, за пределами России.

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