В понедельник мороз немного уменьшится, но ночью местами возможно до -25 градусов

Вечером воскресенья и в ночь на понедельник во многих районах Земгале, а также в южной части Курземе и Латгале температура воздуха понизится до -20..-25 градусов, прогнозируют синоптики.

Более теплая погода ночью ожидается на севере Видземе, где температура воздуха составит -8..-13 градусов. В Салацгривском крае, на побережье Рижского залива, температура воздуха составит -4 градуса.

Максимальная температура воздуха в понедельник составит от -3 градусов местами в Курземе и на северном побережье Видземе до -9..-14 градусов на большей части территории страны.

Небо будет частично затянуто облаками, погода обещает быть солнечной. Главным образом в Курземе, на севере Видземе и в Латгале пройдет снег, местами на западе Курземе возможен сильный снегопад.

Как ночью, так и днем будет дуть слабый западный и южный ветер.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Слабый ветер будет дуть с юга, юго-запада, температура воздуха ночью понизится до -16 градусов, в пригороде - до -20 градусов. Днем температура воздуха в столице увеличится до -10 градусов.