2020 год был самым теплым в истории метеонаблюдений в Латвии

Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Санита Пелеке.

Практически по всей стране температура воздуха была более чем на два градуса выше нормы.

Общее количество осадков в Латвии в 2020 году составило 641,5 мм, что на 7% меньше годовой нормы - 692,3 мм. Хотя количество осадков в 2020 году было ниже нормы, год был наименее засушливым из последних трех лет. Наибольшее количество осадков выпало в Руцаве - 852,2 мм, а наименьшее - в Зиланы (491,6 мм).

Пелеке сообщила также, что 2020 год был более ветреным, чем обычно. Среднегодовая скорость ветра в Латвии составляла 3,6 м/с, что на 0,4 м/с выше годовой нормы. Самые сильные порывы ветра в прошлом году наблюдались в Лиепае 12 марта - 34,1 м/с, и это самые сильные порывы ветра, зарегистрированные в Латвии за последние пять лет.

В Латвии 2020 год был более солнечным, чем в среднем годы с 1983 по 2019.

Прошлый год начался с экстремального тепла. Средняя температура воздуха зимой 2019/2020 года составила +2,7 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы, и это была самая теплая зима в истории метеонаблюдений.

Впервые за 60 лет на нескольких метеостанциях снежного покрова не было в течение всей зимы. Зима без снежного покрова была в Айнажи, Елгаве, Колке и Вентспилсе, тогда как в Лиепае, Павилосте и Руцаве снежный покров держался всего несколько часов, сообщила Пелеке.

Начало весны, как и зима, было теплее, чем обычно, однако затем температура воздуха стала ниже нормы. Апрель был на 0,1 градуса холоднее, чем обычно, а май - на 1,9 градуса холоднее нормы.

Средняя температура лета в Латвии составила +17,2 градуса, что на один градус выше нормы. Среди летних месяцев самым теплым был июнь, а в июле и августе температура воздуха была в основном ниже нормы. В 2020 году было меньше всего за последние три года так называемых тропических ночей, когда температура воздуха не падала ниже +20 градусов.