Ночью в Курземе ожидается сильный снег
Вечером понедельника и в ночь на вторник, 19 января, облака с моря достигнут Курземе, что местами приведет к обильному выпадению снега, прогнозируют синоптики.
Вечером понедельника и в ночь на вторник, 19 января, облака с моря достигнут Курземе, что местами приведет к обильному выпадению снега, прогнозируют синоптики.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии утром понедельника высота снежного покрова в Вентспилсе выросла с 15 до 29 см, однако позже начала сокращаться.
В ближайшие сутки во многих районах Латвии пройдет кратковременный снег. Во вторник начиная с запада небо прояснится, выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью опустится до -7..-17 градусов, а днем поднимется до -4..-11.
В Риге во вторник ожидается краткосрочный снег, в течение дня небо прояснится. Будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха составит около -10 градусов.
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