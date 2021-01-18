Ночью в Курземе ожидается сильный снег

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии утром понедельника высота снежного покрова в Вентспилсе выросла с 15 до 29 см, однако позже начала сокращаться.

В ближайшие сутки во многих районах Латвии пройдет кратковременный снег. Во вторник начиная с запада небо прояснится, выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до -7..-17 градусов, а днем поднимется до -4..-11.

В Риге во вторник ожидается краткосрочный снег, в течение дня небо прояснится. Будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха составит около -10 градусов.