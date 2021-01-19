Во вторник местами потеплеет до -4 градусов

В Курземе, начиная с юго-запада, ожидается прояснение неба.

Температура воздуха в середине дня составит -4..- 9 градусов, в Латгале до -11 градусов.

Будет дуть южный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге не ожидается значительных осадков, а температура воздуха поднимется до -6 градусов.

Самая низкая температура утром составляет -13 градусов в Даугавпилсском и Краславском крае. Высота снежного покрова - от 6 см в Колке, Приекули и Даугавпилсе до 24 см в Вентспилсе и 26 см в Дагде.

Из-за обледенения осложнены условия движения на участках Видземского шоссе от Лигатне до поворота на Рауну, на Валмиерском шоссе от моста Браслас до Стренчи, на Лиепайском шоссе от Блидене до Калвене, на Вентспилсском шоссе от Усмы до Руцавы и на Резекненском шоссе от Столбовки до Терехово.