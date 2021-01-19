Во вторник местами потеплеет до -4 градусов
Во вторник местами в Латвии пройдет небольшой снег, в других районах будет солнечно, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами в Латвии пройдет небольшой снег, в других районах будет солнечно, прогнозируют синоптики.
В Курземе, начиная с юго-запада, ожидается прояснение неба.
Температура воздуха в середине дня составит -4..- 9 градусов, в Латгале до -11 градусов.
Будет дуть южный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного.
Самая низкая температура утром составляет -13 градусов в Даугавпилсском и Краславском крае. Высота снежного покрова - от 6 см в Колке, Приекули и Даугавпилсе до 24 см в Вентспилсе и 26 см в Дагде.
Из-за обледенения осложнены условия движения на участках Видземского шоссе от Лигатне до поворота на Рауну, на Валмиерском шоссе от моста Браслас до Стренчи, на Лиепайском шоссе от Блидене до Калвене, на Вентспилсском шоссе от Усмы до Руцавы и на Резекненском шоссе от Столбовки до Терехово.
Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Балви, Цесиса, Гулбене, Кулдиги, Лиепаи, Лудзы, Мадоны, Салдуса, Валки, Валмиеры и Вентспилса.