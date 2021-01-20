Ср, 20.01.2021
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После оттепели в конце января синоптики снова обещают мороз

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ближайшие сутки по всей Латвии ожидается оттепель, а на следующей неделе температура воздуха вновь немного понизится, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.

В среду вечером и в четверг до полудня ожидается сильный снег и метель, которые сменятся дождем и гололедом. Температура воздуха в четверг повысится до +1...+4 градусов, в Курземе местами до +6 градусов, будет дуть умеренный южный ветер.

В конце недели температура воздуха также будет выше нуля, по ночам возможен небольшой мороз, поэтому дороги будут скользкими. Временами возможен дождь и снег.

На следующей неделе станет прохладнее, температура воздуха может опуститься до -10 градусов.

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