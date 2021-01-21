Желтое предупреждение и осадки: синоптики рассказали о погоде в четверг

Во многих местах пойдет дождь, на дорогах сформируется лед, на востоке страны ожидается снег и ледяной дождь. Вечером существенных осадков не ожидается.

Желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об обледенении действует на всей территории страны.

Температура воздуха составит 0 .. + 5 градусов. Будет дуть умеренный южный ветер.