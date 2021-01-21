Чт, 21.01.2021
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Желтое предупреждение и осадки: синоптики рассказали о погоде в четверг

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В четверг, 21 января, погода в Латвии будет пасмурной, в Курземе сквозь тучи выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Во многих местах пойдет дождь, на дорогах сформируется лед, на востоке страны ожидается снег и ледяной дождь. Вечером существенных осадков не ожидается.

Желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об обледенении действует на всей территории страны.

Температура воздуха составит 0 .. + 5 градусов. Будет дуть умеренный южный ветер.

В Риге ожидается дождь, температура воздуха поднимется до +2 .. + 3 градусов. Улицы и тротуары обледенеют. 

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