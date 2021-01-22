Пт, 22.01.2021
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Зима вернется? Прогноз синоптиков на следующую неделю

Снег в Риге ФОТО: Oskars Lūsis/TVNET

В ближайшие дни в Латвии продолжится оттепель и усилится таяние снегов, но на следующей неделе погода снова станет более холодной и снежной, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

До начала следующей недели температура воздуха составит -2 .. + 6 градусов, после чего ожидается небольшой мороз, а затем, по текущим прогнозам, воздух снова прогреется до +1 .. + 6 градусов в последний день месяца.

Вечером в субботу, 23 января, в Курземе начиная с юга, ожидаются умеренные дожди, которые незначительно коснутся и центральной части страны. Эти дожди будут способствовать таянию снега. 

На следующей неделе в Латвию придет южный циклон, который может принести много осадков, возможны сильные снегопады.

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