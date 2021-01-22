Зима вернется? Прогноз синоптиков на следующую неделю

До начала следующей недели температура воздуха составит -2 .. + 6 градусов, после чего ожидается небольшой мороз, а затем, по текущим прогнозам, воздух снова прогреется до +1 .. + 6 градусов в последний день месяца.

Вечером в субботу, 23 января, в Курземе начиная с юга, ожидаются умеренные дожди, которые незначительно коснутся и центральной части страны. Эти дожди будут способствовать таянию снега.