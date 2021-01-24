В первой половине недели ожидаются сильные снегопады

Продолжительные и интенсивные осадки принесет циклон, который приближается к Латвии с запада Украины. На востоке страны осадки будут в основном в виде дождя, а в центральных и западных регионах - в виде снега.

Предполагается, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит в связи с сильным снегопадом оранжевое или даже красное предупреждение.

Во время снегопада температура воздуха будет около нуля градусов, усилится северный ветер, местами ожидается метель. Под тяжестью снега могут ломаться деревья.