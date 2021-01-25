Оранжевое предупреждение! Метель и до 30 см снега: южный циклон несет обильные осадки

К утру среды в Селии, а также на востоке Земгале, на западе Латгале и на большей части Видземе выпадет 15-30 сантиметров снега. Города, в которых ожидается сильнейший снегопад - это Айзкраукле, Акнисте, Балдоне, Бауска, Икшкиле, Илуксте, Яунелгава, Екабпилс, Кегумс, Лиелварде, Ливаны, Огре, Плявиняс, Саласпилс, Сигулда, Вангажи и Виесите. В этой местности деревья могут ломаться под тяжестью снега.

В столице, вероятно, выпадет 15-20 сантиметров снега. В Риге и в других районах центральной и западной части страны ожидается метель.

Во вторник на западе Курземе существенных осадков не ожидается, а в Латгале и на востоке Видземе часть осадков выпадет в виде дождя. Температура воздуха составит -2...+3 градуса.

Во второй половине недели температура воздуха будет преимущественно минусовой, временами ожидаются снегопады, местами сильные.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в восточной и центральной части страны выпустил оранжевое предупреждение об очень сильном снегопаде, которое будет действовать весь вторник. В свою очередь в ночь на вторник в восточных регионах действует желтое предупреждение о снеге и мокром снеге.

ФОТО: LVĢMC