Вт, 26.01.2021
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Снег продолжится до среды

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во вторник и среду в большинстве регионов Латвии ожидается снегопад, местами сильный, а на побережье и востоке страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается только в Курземе. Наиболее интенсивный снегопад пройдет во вторник и в ночь на среду в Земгале и Видземе. Под тяжестью снега могут ломаться деревья.

В связи с усилением северного, северо-западного ветра в Земгале, окрестностях Риги и Курземе ожидается метель. Порывы ветра составят до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 0..+3 градуса.

В Риге ожидается продолжительный снегопад с метелью, глубина снежного покрова может достичь 20 см. Температура воздуха в столице составит 0..+1 градус.

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