Снег продолжится до среды
Во вторник и среду в большинстве регионов Латвии ожидается снегопад, местами сильный, а на побережье и востоке страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник и среду в большинстве регионов Латвии ожидается снегопад, местами сильный, а на побережье и востоке страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается только в Курземе. Наиболее интенсивный снегопад пройдет во вторник и в ночь на среду в Земгале и Видземе. Под тяжестью снега могут ломаться деревья.
В связи с усилением северного, северо-западного ветра в Земгале, окрестностях Риги и Курземе ожидается метель. Порывы ветра составят до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 0..+3 градуса.
В Риге ожидается продолжительный снегопад с метелью, глубина снежного покрова может достичь 20 см. Температура воздуха в столице составит 0..+1 градус.