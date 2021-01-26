Этой ночью ожидается обледенение дорог, деревья могут ломаться под тяжестью снега
В ночь на среду, 27 января, на большей части страны ожидается продолжительный снегопад, мокрый снег, на побережье - дождь, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду, 27 января, на большей части страны ожидается продолжительный снегопад, мокрый снег, на побережье - дождь, прогнозируют синоптики.
Днем осадков станет меньше, местами возможны снег и небольшой дождь. Небо в основном останется облачным.
Ночью дороги по всей стране обледенеют, в Видземе и Земгале деревья могут ломаться под тяжестью снега.
Температура воздуха составит 0 .. + 3 градуса, ночью и утром на востоке Латвии до -3 градусов.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в северо-восточных регионах страны будет безветрие.
В Риге ожидаются продолжительные дожди, ночью сильный снегопад, небольшой дождь. При умеренном северо-западном ветре температура воздуха составит 0 .. + 2 градуса.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снежный покров увеличивается не так быстро, как прогнозировалось - к полудню вторника снежный покров в восточной и центральной части страны стал толще на 1-9 сантиметров, но из-за оттепели и дождя количество снега немного уменьшилось в Латгале.