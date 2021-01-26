Этой ночью ожидается обледенение дорог, деревья могут ломаться под тяжестью снега

Днем осадков станет меньше, местами возможны снег и небольшой дождь. Небо в основном останется облачным.

Ночью дороги по всей стране обледенеют, в Видземе и Земгале деревья могут ломаться под тяжестью снега.

Температура воздуха составит 0 .. + 3 градуса, ночью и утром на востоке Латвии до -3 градусов.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в северо-восточных регионах страны будет безветрие.

В Риге ожидаются продолжительные дожди, ночью сильный снегопад, небольшой дождь. При умеренном северо-западном ветре температура воздуха составит 0 .. + 2 градуса.