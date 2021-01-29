На выходных Латвию завалит снегом, а потом ударят сильные морозы
В конце этой недели местами в Латвии выпадет примерно 20 сантиметров снега, но в последующие две недели по всей стране усилится мороз, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В конце этой недели местами в Латвии выпадет примерно 20 сантиметров снега, но в последующие две недели по всей стране усилится мороз, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Как сообщает агентство LETA, идущие с моря тучи в конце недели местами принесут сильные снегопады в Видземе и, возможно, и на севере Курземе. На побережье ожидается и метель. Есть вероятность, что в Видземе, в том числе в Риге и округе столицы, выпадет даже больше 20 сантиметров снега. В свою очередь в юго-западной части страны осадков будет мало.
Температура воздуха особо не изменится, однако с понедельника, 1 февраля, станет холоднее. В конце будущей недели мороз местами может усилиться до -20 градусов и даже больше. В первой половине месяца на востоке страны столбик термометра в какую-то из ночей может опуститься до отметки в -30 градусов.
В увеличением холода осадков станет меньше. Ожидается преимущественно слабый ветер переменчивого направления.