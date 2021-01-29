На выходных Латвию завалит снегом, а потом ударят сильные морозы

Как сообщает агентство LETA, идущие с моря тучи в конце недели местами принесут сильные снегопады в Видземе и, возможно, и на севере Курземе. На побережье ожидается и метель. Есть вероятность, что в Видземе, в том числе в Риге и округе столицы, выпадет даже больше 20 сантиметров снега. В свою очередь в юго-западной части страны осадков будет мало.