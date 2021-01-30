Сб, 30.01.2021
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Синоптики предупреждают о сильном снегопаде: в Риге он ожидается вечером

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В субботу вечером и ночью на воскресенье снеговые тучи, идущие с моря, принесут больше всего осадков на западное и южное побережье Рижского залива, а также в южную часть Видземе, включая столицу, прогнозируют синоптики.

Местами на этой территории выпадет более десяти сантиметров снега. В воскресенье утром и днем полоса сильных снегопадов переместится на северо-восток и пересечет Видземе. На большей части страны количество облаков уменьшится, и некоторое время будет светить солнце.

Продолжительный и обильный снегопад ожидается лишь местами, а на большей части страны в ближайшие сутки ожидается кратковременный снег.

Будет дуть умеренный западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду, поэтому местами возможна метель.

Температура воздуха ночью опустится до -1...- 8 градусов, а днем будет +1...- 4 градуса.

В Риге сильный снегопад может продолжаться до утра воскресенья, днем будет светить солнце. Температура воздуха составит 0...- 3 градуса, утром может опуститься до -6 градусов.

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