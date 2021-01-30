Синоптики предупреждают о сильном снегопаде: в Риге он ожидается вечером

Местами на этой территории выпадет более десяти сантиметров снега. В воскресенье утром и днем полоса сильных снегопадов переместится на северо-восток и пересечет Видземе. На большей части страны количество облаков уменьшится, и некоторое время будет светить солнце.

Продолжительный и обильный снегопад ожидается лишь местами, а на большей части страны в ближайшие сутки ожидается кратковременный снег.

Будет дуть умеренный западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду, поэтому местами возможна метель.

Температура воздуха ночью опустится до -1...- 8 градусов, а днем будет +1...- 4 градуса.