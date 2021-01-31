В Огрском крае высота снежного покрова выросла до полуметра

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, это самый глубокий снег, зарегистрированный государственными метеостанциями с января 2016 года, когда снег глубиной 51 сантиметр лежал в Ирбене Вентспилсского края.

Второй по толщине снежный покров составляет 34 сантиметра в Скривери, за ним следуют Сигулда и Алуксне с 31 сантиметром. Меньше всего снега на Курземском побережье - в Руцаве, Лиепае, Павилосте, Вентспилсе и Колке земля покрыта всего 2-4 сантиметрами снега.