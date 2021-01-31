Вс, 31.01.2021
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В конце следующей недели столбик термометра может опуститься до -25 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

 На следующей неделе в Латвии временами будет идти снег, а самые сильные морозы ожидаются в выходные, прогнозируют синоптики.

Облака, идущие с моря, принесут местами сильные снегопады, однако общее количество осадков в Латвии будет меньше, чем в последнюю неделю января.

До среды ожидается температура воздуха в пределах +1 ..- 10 градусов. Во второй половине недели столбик термометра местами опустится ниже -10 градусов. 

В отдельных районах при ясном небе и безветрии возможно кратковременное понижение температуры до -20 ..- 25 градусов.

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