В конце следующей недели столбик термометра может опуститься до -25 градусов
На следующей неделе в Латвии временами будет идти снег, а самые сильные морозы ожидаются в выходные, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе в Латвии временами будет идти снег, а самые сильные морозы ожидаются в выходные, прогнозируют синоптики.
Облака, идущие с моря, принесут местами сильные снегопады, однако общее количество осадков в Латвии будет меньше, чем в последнюю неделю января.
До среды ожидается температура воздуха в пределах +1 ..- 10 градусов. Во второй половине недели столбик термометра местами опустится ниже -10 градусов.
В отдельных районах при ясном небе и безветрии возможно кратковременное понижение температуры до -20 ..- 25 градусов.