В конце следующей недели столбик термометра может опуститься до -25 градусов

Облака, идущие с моря, принесут местами сильные снегопады, однако общее количество осадков в Латвии будет меньше, чем в последнюю неделю января.

До среды ожидается температура воздуха в пределах +1 ..- 10 градусов. Во второй половине недели столбик термометра местами опустится ниже -10 градусов.