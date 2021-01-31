Вс, 31.01.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Продолжится ли снегопад? О погоде на первый день февраля
1 мин для прочтения

Продолжится ли снегопад? О погоде на первый день февраля

Снежное утро в столице ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 1 февраля, в Латвии сохранится переменная облачность и на большей части страны пройдет кратковременный снег, местами умеренно сильный, прогнозируют синоптики.

Самый сильный снегопад ожидается на крайнем севере Видземе - в окрестностях Салацгривы и Руиены.

Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит -1..- 8 градусов, днем +2..- 3 градуса.

В Риге в понедельник пройдет небольшой снег, будет солнечно. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем поднимется до нуля.

Читать также

НАВЕРХ
Back