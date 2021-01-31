Продолжится ли снегопад? О погоде на первый день февраля
В понедельник, 1 февраля, в Латвии сохранится переменная облачность и на большей части страны пройдет кратковременный снег, местами умеренно сильный, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 1 февраля, в Латвии сохранится переменная облачность и на большей части страны пройдет кратковременный снег, местами умеренно сильный, прогнозируют синоптики.
Самый сильный снегопад ожидается на крайнем севере Видземе - в окрестностях Салацгривы и Руиены.
Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит -1..- 8 градусов, днем +2..- 3 градуса.
В Риге в понедельник пройдет небольшой снег, будет солнечно. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем поднимется до нуля.