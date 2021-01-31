Продолжится ли снегопад? О погоде на первый день февраля

Самый сильный снегопад ожидается на крайнем севере Видземе - в окрестностях Салацгривы и Руиены.

Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит -1..- 8 градусов, днем +2..- 3 градуса.