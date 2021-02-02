Вт, 2.02.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
1 мин для прочтения

Во второй половине дня в Латвии начнется снегопад

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник, 2 февраля, начиная с западных районов усилится облачность и пойдет снег - к утру среды по всей стране выпадет 1-5 сантиметров снега, прогнозируют синоптики.

Ветер южный, юго-восточный, со скоростью порывами 8-13 метров в секунду, поэтому местами ожидается небольшая метель.

Температура воздуха во второй половине дня и веером составит -2..- 6 градусов.

В Риге вечером ожидается снегопад, температура составит около -4 градусов.

Читать также

НАВЕРХ
Back