Во второй половине дня в Латвии начнется снегопад
Во вторник, 2 февраля, начиная с западных районов усилится облачность и пойдет снег - к утру среды по всей стране выпадет 1-5 сантиметров снега, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 2 февраля, начиная с западных районов усилится облачность и пойдет снег - к утру среды по всей стране выпадет 1-5 сантиметров снега, прогнозируют синоптики.
Ветер южный, юго-восточный, со скоростью порывами 8-13 метров в секунду, поэтому местами ожидается небольшая метель.
Температура воздуха во второй половине дня и веером составит -2..- 6 градусов.
В Риге вечером ожидается снегопад, температура составит около -4 градусов.