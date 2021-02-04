Четверг будет облачным, местами возможен небольшой снег
В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами выглянет солнце, а в Видземе и Латгале пройдет небольшой снег, сообщает агентство LETA.
В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами выглянет солнце, а в Видземе и Латгале пройдет небольшой снег, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, максимальная температура воздуха составит от -1...-4 градусов в Курземе до -6...-8 градусов в восточной части страны.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный северный ветер, а температура воздуха составит порядка -5 градусов.