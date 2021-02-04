Чт, 4.02.2021
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В пятницу ожидается снегопад; температура опустится до -16 градусов

Зима. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В пятницу ночью и днем на большей части территории Латвии пройдет снег, местами в западных и центральных регионах - обильный, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, слабый и умеренный ветер с запада и севера.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от -5 градусов на побережье Курземе до -16 градусов местами в Видземе, Латгале и Селии.

Днем солнце прогреет воздух до -2...-7 градусов, на северо-востоке страны сохранится мороз до -10 градусов.

5 февраля в Риге время от времени будет идти снег, возможен сильный снегопад. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, а днем поднимется до -6.

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