В пятницу ожидается снегопад; температура опустится до -16 градусов

Ожидается переменная облачность, слабый и умеренный ветер с запада и севера.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от -5 градусов на побережье Курземе до -16 градусов местами в Видземе, Латгале и Селии.

Днем солнце прогреет воздух до -2...-7 градусов, на северо-востоке страны сохранится мороз до -10 градусов.