Этой ночью было до -16, а каким будет день?

Температура воздуха в 5 часов утра составляла от -1,6 градуса в Павилосте до -16,2 градуса в Стальгене. Высота снежного покрова - от 4 см в Руцаве и 5 см в Вентспилсе до 30 см в Дагде, 31 см в Сигулде и 33 см в Огресгалсе и Алуксне.