Объявлено желтое предупреждение: ближайшей ночью температура опустится до -24

Пришедшие с моря облака местами в Земгале, Курземе, Риге и окрестностях принесут сильные снегопады. Выпадение наибольшего количества снега ожидается в Юрмале и Елгаве, а также в Энгурском, Тукумском, Добельском, Елгавском, Бабитском, Марупском, Олайнском и Озолниекском крае.

Северный, северо-западный ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха составит -8..-13 градусов, на западе Латвии - около -4..-8 градусов.

В Риге возможен сильный снегопад. Ожидается слабый ветер переменного направления и умеренный северный ветер. Температура воздуха в среднем составит -9 градусов.

По всей стране объявлено желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе - в темное время суток температура воздуха во многих районах опустится ниже -20 градусов. 8