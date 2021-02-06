Мороз усилится до -29 градусов: прогноз синоптиков на воскресенье

Минимальная температура воздуха в западной части страны и под облаками в центральных районах Латвии составит -9..-19 градусов. В свою очередь на востоке Латвии и под ясным небом в центральной части страны мороз усилится до -20..-29 градусов.
Как ночью, так и днем ожидается слабый ветер или безветрие. Воскресенье будет преимущественно солнечным, большее количество облаков ожидается в северо-восточных краях.
Максимальная температура воздуха в воскресенье составит от -4 градусов на побережье Курземе до -13 градусов в Латгале.
В Риге в воскресенье временами возможны сильные снегопады. Ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью опустится ниже -15 градусов, а днем поднимется до -7 градусов.
По всей стране в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе - в ночь на воскресенье и с утра температура воздуха во многих районах опустится ниже -20 градусов.