Мороз усилится до -29 градусов: прогноз синоптиков на воскресенье

Минимальная температура воздуха в западной части страны и под облаками в центральных районах Латвии составит -9..-19 градусов. В свою очередь на востоке Латвии и под ясным небом в центральной части страны мороз усилится до -20..-29 градусов.

Как ночью, так и днем ожидается слабый ветер или безветрие. Воскресенье будет преимущественно солнечным, большее количество облаков ожидается в северо-восточных краях.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит от -4 градусов на побережье Курземе до -13 градусов в Латгале.

В Риге в воскресенье временами возможны сильные снегопады. Ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью опустится ниже -15 градусов, а днем поднимется до -7 градусов.